Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Kadıköy'de sopalı kavga kamerada

İstanbul Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde, piknik yapan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı yumruklu kavgaya dönüştü.

SOPALAR VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte iki grup birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırmaya başladı. Sahilde dinlenmek ve vakit geçirmek için bulunan diğer vatandaşlar, bir anda ortalığın savaş alanına dönmesiyle büyük bir panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga güçlükle sonlandırılabildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sahilde yaşanan sopalı ve yumruklu meydan kavgası, o sırada orada bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine acımasızca vurduğu ve çevredekilerin kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. (DHA)