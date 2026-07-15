"Kusursuz cinayet yoktur!" 12 yıllık cinayetin failini bir damla kan ele verdi

Bayrampaşa'da 24 Haziran 2014 gecesi, otogar yakınındaki yeşil alanda servis şoförü Gültekin Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle başlayan süreç, yıllarca faili meçhul kaldı. O dönem olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde Yıldırım'ın ceketinde ve teninde yaşanan boğuşmadan kaldığı anlaşılan katile ait kan izlerine rastlanmış ancak hiçbir DNA eşleşmesi sağlanamamıştı. Maktulün olay sonrası gasbedilen cep telefonunun Gaziantep'te bulunmuş ama dosya uzun yıllar faili meçhul olarak kalmıştı.

SIR PERDESİ 12 YIL SONRA ARALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin faili meçhul cinayet dosyalarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme soruşturmanın kaderini tamamen değiştirdi. Geçtiğimiz yıl Sinop cezaevinin restorasyon inşaatında çıkan bir kavga sonrası gözaltına alınan Metin Ö.'den alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan son incelemelerde, Metin Ö.'nün DNA'sı ile 12 yıl önceki olay yerinden alınan kan örnekleri tam olarak eşleşti.

Şüpheli Metin Ö.

"OLAYI HİÇ HATIRLAMIYORUM"

DNA eşleşmesinin hemen ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin geçmiş cep telefonu HTS kayıtlarını inceleyerek olay günü ve saatinde Gültekin Yıldırım ile aynı yerde bulunduğunu kesinleştirdi. Adım adım iz süren ekipler, şüpheli Metin Ö.'nün Muğla'nın Datça ilçesindeki bir inşaatta çalıştığını tespit etti. Karaköy mahallesinden Reşadiye mahallesine gitmek üzere bir minibüse binen zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha önceden tehdit, yaralama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunan şüpheli Metin Ö. kendisini yaklayan polislere "Olayı hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Zanlının detaylı sorgusu İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılacak. (DHA)