Silivri'deki gemi kazasında kaptanların ifadeleri ortaya çıktı: 7 aylık tecrübesi varmış!

Silivri'de Tuğberk İmamoğlu ile çarpışan ALSU gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Üçüncü kaptan Murat Evciman'ın meslekte yaklaşık 7 aylık tecrübesi bulunduğunu belirtmesi ve kaza sırasında köprü üstünde gözcü bulunmadığını söylemesi dikkat çekti. Birinci kaptan Ahmet Erarslan ise kaza sırasında istirahatte olduğunu, çarpışmayı ses üzerine fark ettiğini ve köprü üstüne çıktığında iki kaptanın bulunduğunu anlattı.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen ve 10 kişilik mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazanın ardından yürütülen soruşturmada, ALSU gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman tutuklandı.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklanan iki kaptanın hakimlik sorgusunda verdiği ifadeler soruşturma dosyasına yansıdı. İfadelerde, kazanın yaşandığı sırada ALSU'nun köprü üstünde gözcü bulunmadığına ilişkin beyanlar dikkat çekti.

7 AYLIK KAPTAN VARDİYADA TEK BAŞINAYDI

ALSU gemisinin üçüncü kaptanı Murat Evciman, kaza sırasında geminin sevk ve idaresinin kendisinde olduğunu söyledi. Evciman, meslekte yaklaşık 7 aylık tecrübesi bulunduğunu belirtti.

Kaza sırasında köprü üstünde ayrıca bir gözcü bulunmadığını ifade eden Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisinden telsiz aracılığıyla iki kez "iskeleye al" çağrısı geldiğini anlattı.

Bunun üzerine gemiyi önce yaklaşık 5 derece, ardından 9 derece iskeleye çevirdiğini belirten Evciman, iki gemi arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde karşı geminin aniden sancağa dönerek ALSU'nun rotasına girdiğini öne sürdü.

Sabah'ın haberine göre Evciman, karşı gemiye telsizden, "Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme" şeklinde seslendiğini söyledi.

Kendi gemisini iskeleye çevirmesine rağmen Tuğberk İmamoğlu'nun sancağa dönerek üzerlerine gelmeye devam ettiğini savunan Evciman, kazanın karşı geminin rota değişikliğinden kaynaklandığını ileri sürdü.

"FENERLERİNİ GÖREMEDİM"

Evciman'ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise karşı geminin ışıklarına ilişkin oldu.

Üçüncü kaptan, telsiz çağrısının ardından radardan kontrol yaptığını ancak çıplak gözle yaptığı kontrolde Tuğberk İmamoğlu'nun fenerlerini göremediğini belirtti. Kaza sırasında köprü üstünde kendisinden başka bir gözcünün bulunmadığını da ifade etti.

Evciman, çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu ile iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak karşı gemiden yanıt alamadıklarını söyledi. Kazanın yaklaşık 10-15 dakika sonra Sektör Marmara'ya bildirildiğini belirten Evciman, bilirkişi raporundaki kusur tespitlerini kabul etmedi.

BİRİNCİ KAPTAN: KAZA SIRASINDA İSTİRAHATTEYDİM

ALSU'nun birinci kaptanı Ahmet Erarslan ise gemiye yaklaşık bir ay önce katıldığını ve kazanın meydana geldiği saatlerde istirahatte olduğunu söyledi.

Erarslan, kaza sırasında geminin sevk ve idaresinden üçüncü kaptan Murat Evciman'ın sorumlu olduğunu belirtti.

Çarpışma anını "yaslama sesi" duyduktan sonra fark ettiğini anlatan Erarslan, ardından güverte reisi Süleyman Eker'in "Çarpıştık, çarpıştık" diye bağırdığını duyduğunu ve hemen köprü üstüne çıktığını söyledi.

Köprü üstüne çıktığında ikinci kaptan Barış Hazar ile üçüncü kaptan Murat Evciman'ın orada olduğunu belirten Erarslan, ne olduğunu sorduğunda kendisine çarpışma yaşandığının söylendiğini aktardı.

"GÖZCÜ BULUNDURMAK KAPTANIN İNİSİYATİFİNDE"

Erarslan, kaza sırasında gemide gözcü bulunmadığını da açıkça ifade etti.

Gözcü bulundurmanın kaptanın inisiyatifinde olduğunu belirten Erarslan, yoğun trafik bulunan bölgelerde gözcü bulundurulması gerektiğini söyledi.

Erarslan ayrıca ALSU'nun Tuğberk İmamoğlu'na çarpmadığını, aksine karşı geminin ALSU'ya çarptığını savundu. Karşı geminin "iskeleye al" uyarısı yaptığını, ALSU'nun da iskeleye dönmesine rağmen Tuğberk İmamoğlu'nun sancağa dönerek kendilerine çarptığını ileri sürdü.

"AIS CİHAZIMIZ ÇALIŞIYORDU"

Erarslan'ın ifadesinde AIS sistemiyle ilgili beyanları da yer aldı.

ALSU'nun AIS cihazının aktif olduğunu söyleyen Erarslan, Tuğberk İmamoğlu'nun AIS cihazının ise kapalı olduğunu ve bu nedenle karşı gemiyi AIS üzerinden göremediklerini belirtti. Tuğberk İmamoğlu'nu yalnızca radar üzerinden takip edebildiklerini ifade etti.

Erarslan, kendi gemilerinin karşı gemiye şiddetli biçimde çarpması halinde ALSU'da daha büyük hasar meydana gelmesi gerektiğini savunarak, kazayı "yaslama" şeklinde hissettiklerini söyledi.