Son dakika | Silivri’deki facianın ardından ALSU gemisinin 2 kaptanı hakkında tutuklama talebi

Silivri açıklarında 2 Eylül’de Marmara Denizi’nde ALSU ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ALSU isimli gemide görev yapan 6 personel adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’inci kaptan Ahmet Erarslan ile 3’üncü kaptan Murat Evciman için tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde 2 Eylül’de meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyreden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ALSU GEMİSİNDEKİ PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA

Kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç, 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Gemide alınan ifadelerin ardından şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edildi.

2 KAPTAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ALSU gemisinin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3’üncü kaptanı Murat Evciman, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. (DHA)