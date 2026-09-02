Son Dakika | Silivri'de çarpışan gemilerin telsiz kaydı çıktı! "İskeleye kır demiştim"

Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve ALSU gemilerinin kaptanlarının kazadan önce telsizle görüştüğü belirlendi. Kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının, ALSU’ya “iskeleye kır” uyarısı yaptığı duyuldu. Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. Batan geminin kaptanı ve mürettebatı dahil 10 kişi kayıp.

Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu ile ALSU gemilerinin kaptanları arasındaki telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlar, iki kaptanın kazadan önce birbirini fark ettiğini ve rota değişikliği için iletişim kurduğunu gösterdi.

“Alsu, iskeleye kır”

Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının, ALSU gemisine yön değiştirmesi için uyarıda bulunduğu duyuldu.

Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanı şu ifadeyi kullandı:

“Alsu, iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştim”

ALSU’nun kaptanı ise bu uyarıya şöyle karşılık verdi:

“Tuğberk İmamoğlu, tamam tamam”

Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

DGM MÜDÜRÜ AÇIKLAMIŞTI

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, kazanın Marmara Denizi’ndeki trafik ayrım rotası içinde meydana geldiğini açıklamıştı. Baylan, kaptanların çarpışmadan önce telsiz üzerinden görüştüğünü belirtmişti.

Baylan şunları söylemişti:

“Separasyon hattını kara yolları gibi düşünün. Bu kara yolunda giden bir gemi var, bir de bu hatta giren gemiler var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında, biz buna denizde 'Çatışma Önleme Tüzüğü kuralları' diyoruz. Belli rotalarda girip birbirleriyle konuşmaları lazım. Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim. Ama ses kayıtları dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının arama kurtarmaya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum”