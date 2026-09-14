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Silivri açıklarında ceset bulundu

Silivri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince denizde ceset bulundu. Uzun süre suda kaldığı belirlenen cesedin kimliği tespit edilemezken, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında denizde ceset bulundu. Uzun süre suda kaldığı belirlenen cesette meydana gelen tahriş ve bozulma nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay, saat 13.15 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine denizde ceset bulunduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Suda bulunan ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Silivri Limanı’na getirildi.

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KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yapılan ilk incelemede, cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle vücutta tahriş ve bozulma meydana geldiği belirlendi. Bu nedenle cesedin kimliği olay yerinde tespit edilemedi. Ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silivri Ceset
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