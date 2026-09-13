Cezaevinde yangın paniği! Mahkumlar hastaneye sevk edildi

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 19 mahkum hastaneye kaldırıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tedavileri tamamlanan mahkumların taburcu edilerek cezaevine geri döndüğünü açıkladı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, cezaevindeki bir koğuşta akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede binanın bazı bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

19 MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 19 mahkuma olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından mahkumlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yangından etkilenen infaz koruma memurlarına da olayın ardından tıbbi müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek dumandan etkilenen mahkumlar ile infaz koruma memurlarına hemen tıbbi müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Elazığ T Tipi Cezaevi'nde akşam saatlerinde bir koğuşumuzda meydana gelen yangın hemen kontrol altına alınmış olup, dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevkedilen ve dumandan etkilenen tüm mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir. Yangından etkilenen tüm mahkumlarımız ve infaz koruma görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." (AA-ANKA)