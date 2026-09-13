Biri boş arazide diğeri surlarda: İstanbul'da iki ceset bulundu

İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde iki erkek cesedi bulundu. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.

FATİH'TE SURLARIN İÇİNDE CESET BULUNDU

Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde ise surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi.

CESETLER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Her iki olayda da cesetler, olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)