Son dakika | Eyüpsultan’da seyir halindeki otobüste yangın! Ölü ve yaralılar var
Eyüpsultan’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyere çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Yangın, Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Otobüste yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsteki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. (AA-DHA)