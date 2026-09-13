Halk TV Türkiye Son dakika | Eyüpsultan’da seyir halindeki otobüste yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Eyüpsultan’da seyir halindeki otobüste yangın! Ölü ve yaralılar var Eyüpsultan’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.