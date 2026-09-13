Uzaklaştırma kararı yine havada kaldı: Eşini iş yerinde katleden erkek intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde İsmail Süer (47), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşi Narin Süer’in çalıştığı iş yerine gitti. Çift arasında çıkan tartışmada İsmail Süer, eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN İŞ YERİNE GİTTİ

Olay, öğle saatlerinde Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. İsmail Süer, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşi Narin Süer ile konuşmak için onun çalıştığı iş yerine gitti. Çift arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VURDU, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer, yanında getirdiği tabancayla eşi Narin Süer’e ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İsmail Süer ile Narin Süer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Süer çiftinin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)