Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Cinayetten sonra kayıplara karışmıştı: Saklandığı yer ortaya çıktı

Cinayetten sonra kayıplara karışmıştı: Saklandığı yer ortaya çıktı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Eren Kırmızı’yı tabancayla öldürdükten sonra kaçan G.M., İzmir’de saklandığı çiftlik evinde yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cinayetten sonra kayıplara karışmıştı: Saklandığı yer ortaya çıktı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Eren Kırmızı’yı tabancayla öldürdükten sonra kaçan cinayet şüphelisi G.M. (26), İzmir’in Karşıyaka ilçesinde saklandığı çiftlik evinde yakalandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla gözaltına alınan G.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arjantin’de yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! Suç örgütü elebaşı 53’üncü duruşmada ilk kez konuştuArjantin’de yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! Suç örgütü elebaşı 53’üncü duruşmada ilk kez konuştu

TELEFON TARTIŞMASININ ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI

Olay, 29 Ağustos’ta Akhisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.M., husumetli olduğu Eren Kırmızı ile telefonda tartıştı. Görüşmenin ardından motosikletiyle Kırmızı’nın yanına giden G.M., belinden çıkardığı tabancayla Atatürk Mahallesi 164’üncü Sokak’ta ateş açtı.

Saldırının ardından motosikletiyle olay yerinden kaçan G.M.’nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Kırmızı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kırmızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kırmızı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ve toprağa verildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Kolilerden binlerce hap çıktıBalıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Kolilerden binlerce hap çıktı
Cinayetten sonra kayıplara karışmıştı: Saklandığı yer ortaya çıktı - Resim : 3
Eren Kırmızı

POLİS İZİNİ İZMİR’DE BULDU

Cinayetin ardından Manisa Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda firari şüpheli G.M.’nin İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığı belirlendi. Manisa ve İzmir emniyet ekipleri, özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şafak operasyonunda G.M., saklandığı çiftlik evinde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETTE KULLANILAN SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evinde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Manisa’nın Akhisar ilçesine getirilen G.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan cinayet şüphelisi tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manisa İzmir Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro