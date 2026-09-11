Cinayetten sonra kayıplara karışmıştı: Saklandığı yer ortaya çıktı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Eren Kırmızı’yı tabancayla öldürdükten sonra kaçan cinayet şüphelisi G.M. (26), İzmir’in Karşıyaka ilçesinde saklandığı çiftlik evinde yakalandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla gözaltına alınan G.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TELEFON TARTIŞMASININ ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI

Olay, 29 Ağustos’ta Akhisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.M., husumetli olduğu Eren Kırmızı ile telefonda tartıştı. Görüşmenin ardından motosikletiyle Kırmızı’nın yanına giden G.M., belinden çıkardığı tabancayla Atatürk Mahallesi 164’üncü Sokak’ta ateş açtı.

Saldırının ardından motosikletiyle olay yerinden kaçan G.M.’nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Kırmızı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kırmızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kırmızı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ve toprağa verildi.

Eren Kırmızı

POLİS İZİNİ İZMİR’DE BULDU

Cinayetin ardından Manisa Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda firari şüpheli G.M.’nin İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığı belirlendi. Manisa ve İzmir emniyet ekipleri, özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şafak operasyonunda G.M., saklandığı çiftlik evinde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETTE KULLANILAN SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evinde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Manisa’nın Akhisar ilçesine getirilen G.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan cinayet şüphelisi tutuklandı. (DHA)