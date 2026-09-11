Kayseri’de parkta başlayan tartışma kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde parkta çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.E.’nin kavga ettiği O.D., C.S. (17) ve A.M.A.’yı bıçakladığı olayda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 21.00 sıralarında Demokrasi Mahallesi Şehit Birol Mutlu Sokak’taki parkta meydana geldi. O.D., C.S. ve A.M.A. ile M.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.E., iddiaya göre O.D., C.S. ve A.M.A.’yı bıçaklayarak yaraladı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 17 yaşındaki C.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan M.E.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)