Silahlı kavganın ortasında kaldılar: Karı koca piknik dönüşü vuruldular

Olay, saat 21.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. M.T. ile V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D. henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında M.T. isimli şahıs, otomobilinden aldığı otomatik tüfekle çevreye ateş açtı.

TESADÜFEN ORADA BULUNAN ÇİFT YARALANDI

Silahlı kavga anında piknikten dönen ve araçlarını binanın otoparkına park eden İ.Y. ile eşi S.Y., tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden talihsiz çift yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı karı koca ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sokak ortasında yaşanan dehşetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.