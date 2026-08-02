Konya'da aidat tartışması kanlı bitti

Olay, Konya'nın Meram ilçesi Konevi Mahallesi'nde Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında saat 11.00 sıralarında yaşandı. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, iddiaya göre aidat borcunu istemek için kiracı Ali İhsan A.'nın kapısını çaldı. Borcun fazla olduğunu öne süren kiracı ile yönetici arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şimşek'e saldıran Ali İhsan A., Ramazan Şimşek'i karnından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan adam, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kiracı Ali İhsan A. suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. (DHA)