Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Trabzonspor'dan Salah açıklaması

Trabzonspor'dan Salah açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı gündemde olan Mohamed Salah ile ilgili açıklama yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'dan Salah açıklaması

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Bordo-mavili kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, protokol üyeleri ve taraftarların katılımıyla Ziyabey Tesisleri'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

TFF 2. Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi için devreye girdiTFF 2. Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi için devreye girdi

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN SALAH AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferi için gelen soruları yanıtladı.

Cumartesi günü ''Şu anda böyle bir anlaşma yok'' diyen Doğan, bir kez daha aynı yanıtı verdi.

Ertuğrul Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullanırken, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna ise, "Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok." dedi.

TRABZONSPOR’UN YAPTIĞI TEKLİF

Sabah’ın haberine göre; Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah’a 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.

Geçen sezon Liverpool’da 41 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 12 gol atarken 10 asist yaptı.

Mohamed Salah’ın hangi takıma transfer olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor Transfer Ertuğrul Doğan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro