Trabzonspor'dan Salah açıklaması

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Bordo-mavili kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, protokol üyeleri ve taraftarların katılımıyla Ziyabey Tesisleri'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN SALAH AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferi için gelen soruları yanıtladı.

Cumartesi günü ''Şu anda böyle bir anlaşma yok'' diyen Doğan, bir kez daha aynı yanıtı verdi.

Ertuğrul Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullanırken, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna ise, "Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok." dedi.

TRABZONSPOR’UN YAPTIĞI TEKLİF

Sabah’ın haberine göre; Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah’a 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.

Geçen sezon Liverpool’da 41 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 12 gol atarken 10 asist yaptı.

Mohamed Salah’ın hangi takıma transfer olacağı büyük bir merakla bekleniyor.