Kaçırdığı sapağa aniden manevra yaptı: 3 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

Olay, 1 Ağustos akşam saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerinde Erzurum Şehir Hastanesi yönüne ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, döneceği sapağı kaçırdığını fark edince aracını yolun sağına çekip durdu. Diğer araçların geçişini tamamladığını düşünen sürücü, Telsizler Mahallesi yönüne doğru aniden manevra yaptı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü, önüne kıran araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü dönüş yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne giden taksi ise önce önündeki otomobile ardından da dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Araçlarda ciddi maddi hasara yol açan zincirleme kaza anı, arkadan gelen bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)