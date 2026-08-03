Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kaçırdığı sapağa aniden manevra yaptı: 3 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

Kaçırdığı sapağa aniden manevra yaptı: 3 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

Erzurum'da kaçırdığı sapağa girmek için aniden manevra yapan hafif ticari araç, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. O anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Olay, 1 Ağustos akşam saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerinde Erzurum Şehir Hastanesi yönüne ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, döneceği sapağı kaçırdığını fark edince aracını yolun sağına çekip durdu. Diğer araçların geçişini tamamladığını düşünen sürücü, Telsizler Mahallesi yönüne doğru aniden manevra yaptı.

Silahlı kavganın ortasında kaldılar: Karı koca piknik dönüşü vuruldularSilahlı kavganın ortasında kaldılar: Karı koca piknik dönüşü vuruldular

Kaçırdığı sapağa aniden manevra yaptı: 3 araç birbirine girdi! O anlar kamerada - Resim : 2

6 asırlık caminin mezar taşlarını parçalayıp kaçtı6 asırlık caminin mezar taşlarını parçalayıp kaçtı

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü, önüne kıran araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü dönüş yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne giden taksi ise önce önündeki otomobile ardından da dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Araçlarda ciddi maddi hasara yol açan zincirleme kaza anı, arkadan gelen bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurum Kaza Zincirleme kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro