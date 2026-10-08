Sezgin Tanrıkulu’ndan AKP’lilere ev ödevi: Mersin operasyonu neden 1 Ekim'de yapıldı?

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e yönelik operasyonun 1 Ekim’de yapılmasını gündeme taşıdı. Tanrıkulu, AKP milletvekillerine “Neden Vahap Seçer’le ilgili operasyon 1 Ekim’de yapılmıştır?” diye seslenerek “Size bir ev ödevi veriyorum” dedi.

“BU TARİH TESADÜF DEĞİLDİR”

Tanrıkulu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun 1 Ekim’de gerçekleştirilmesine dikkat çekti. 1 Ekim’in Parlamento açısından anlamlı bir tarih olduğunu belirten Tanrıkulu, operasyonun zamanlamasının tesadüf olmadığını belirtti.

Tanrıkulu, “Neden Vahap Seçer’le ilgili operasyon 1 Ekim’de yapılmıştır? Bunu düşünün. Bu sorunun cevabını arayın. Çünkü bu tarih tesadüf değildir” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu konuşmasında, "Son sözüm çözüm süreciyle ilgilidir. 1 Ekim bu Parlamento açısından en azından anlamlı bir tarihtir. Peki, anlamlı bir operasyon neden Mersin'de 1 Ekim'de yapılmıştır? Size bir ev ödevi veriyorum. Neden Vahap Seçer'le ilgili operasyon 1 Ekim'de yapılmıştır? Bunu düşünün. Bu sorunun cevabını arayın. Çünkü bu tarih tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

“SEÇİM GARANTİLİ OTOKRASİ”

Konuşmasında Türkiye’deki siyasi sisteme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tanrıkulu, AKP’nin kuruluş dönemindeki siyasal kodlardan zaman içinde uzaklaştığını belirtti.

2013-2015 dönemindeki çözüm sürecinin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmeler, 15 Temmuz ve sonrasındaki anayasa değişikliğine değinen Tanrıkulu, mevcut sistemin “seçimli bir otokrasi”ye dönüştüğünü söyledi.

Tanrıkulu, 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin kuruluşundan bu yana en ağır seçim yenilgisini aldığını belirterek, iktidarın 2028 seçimleri açısından “seçim garantili bir otokrasi” oluşturmak istediğini ifade etti.

“GÜÇLÜ MUHALEFET İSTENMİYOR”

Muhalefete yönelik operasyonların da bu sürecin parçası olduğunu belirten Tanrıkulu, güçlü bir muhalefetin ortaya çıkmasının istenmediğini ve CHP’ye yönelik operasyonlara, Yeni Parti’ye yönelik gelişmelere ve Mersin ile İzmir’de yaşananlara işaret ederek bunların yerel demokrasi açısından önem taşıdığını söyledi.

“YEREL DEMOKRASİ DE BİTMİŞTİR”

Türkiye’de yerel demokrasinin sona erdiğini söyleyen Tanrıkulu, “Çok partili seçimli yerel demokrasi de bitmiştir. Türkiye’de bitmiştir” ifadelerini kullandı.

FON KRİZİNİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Tanrıkulu konuşmasının başında borsa ve fon piyasalarında yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 500 bin kişinin doğrudan mağdur olduğu, dolaylı olarak ise 2 milyona yakın kişinin etkilendiğinin ifade edildiğini söyleyen Tanrıkulu, bunun ekonomideki toplam etkisinin ise 90 milyar dolara kadar çıkabileceği söylendiğini ifade etti.

Tanrıkulu, “Böylesine büyük bir vurgun ve kriz var. Peki biz bu krize nasıl geldik? Bu kriz kendisini nasıl üretti?” sorusunu gündeme getirdi.