Şehit Başsavcı Murat Uzun'un eşinden 'çerçeve yasa' isyanı

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit düşen Başsavcı Murat Uzun'un şehadet yıl dönümü yaklaşırken eşi Cihan Uzun çarpıcı bir karara imza attı.

Cihan Uzun, çerçeve yasaya tepki göstererek söz konusu düzenlemeye destek veren hiçbir siyasetçiyi eşi için düzenlenecek anma töreninde görmek istemediğini açıkladı.

Şehit Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun

"TERÖRİST AFFINA DESTEK OLAN KİMSEYİ ZİYARETÇİ KABUL ETMİYORUM"

"20 Eylül, çok kıymetli eşim Şehit Başsavcı Murat Uzun'un şehadet yıl dönümüdür." diyen şehit eşi Cihan Uzun WhatsApp sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"20 Eylül, çok kıymetli eşim Şehit Başsavcı Murat Uzun'un şehadet yıl dönümüdür. Baştacım eşimin anma töreninde; çerçeve yasası adı altında terörist affına destek olan hiçbir siyasetçi, partili, sivil, çalışan veya çalışmayan ziyaretçiyi kabul etmiyorum. Düşmanımın dostu benim dostum olamaz; kutsalıma ihanete izin vermiyorum. Duyurulur..."

PKK'LILAR TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Murat Uzun, 19 Eylül 2012'de Ovacık'ta adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girerken silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı halde askerî helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Eylül 2012'de şehit oldu.

Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.