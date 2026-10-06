Seçilen tutuklanıyor: Türkiye Belediyeler Birliği yeniden seçime gidecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma doğrultusunda Mersin ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından birlikte yeniden seçim yapılacak.

Seçer, son seçimde 446 oyla TBB Başkanı seçilmiş, rakibi AKP'li Fırat Görgel 311 oy almıştı. Öte yandan 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından TBB'de 2 kez başkanvekili 1 kez de başkanlık seçimi yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) başkanvekili seçimi bir kez daha yapılacak.

TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025’te tutuklanmasının ardından başlayan süreç, sırasıyla Zeydan Karalar ve Vahap Seçer’in TBB yönetimine gelmesiyle devam etti.

Seçer’in bugün tutuklanması nedeniyle bir kez daha başkanvekili seçimi yapılacak. Öte yandan 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından TBB'de 2 kez başkanvekili 1 kez de başkanlık seçimi yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, Haziran 2024’te TBB Başkanı seçilmişti. İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından TBB’de yeni bir başkanvekili seçimi yapılmış, 28 Mart 2025’teki seçimi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kazanmıştı.

KOLTUĞA GEÇEN TUTUKLANDI

Zeydan Karalar, 5 Temmuz 2025’te gözaltına alındı ve 8 Temmuz 2025’te tutuklandı.

Karalar’ın tutuklanmasının ardından TBB’de yeniden başkanvekili seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ilk turda 457 oy alarak TBB Başkanvekili seçildi.

2 Mayıs 2026’da Ekrem İmamoğlu'nun TBB başkanlığının iki yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle TBB Meclisi yeni başkan seçmek üzere toplandı.

Bu yeni seçimlerde muhalefetin adayı yeniden Vahap Seçer olmuştu.

Seçer, 446 TBB Meclis üyesinin oyunu alarak AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in 311 oyuna karşılık başkan seçildi.

SEÇER DE TUTUKLANDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Ekim 2026’da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Seçer’in de aralarında bulunduğu 60 şüpheli 5 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 50 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mahkeme, 6 Ekim 2026’da Seçer, Özyiğit ve Tuncer’in tutuklanmasına karar verdi.

Böylece İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından TBB’de başkanlık görevini üstlenen Karalar’ın, onun tutuklanmasının ardından göreve gelen Seçer’in de tutuklanmasıyla birlikte TBB’de yeniden başkanvekili seçimi için yeniden süreç başlayacak.