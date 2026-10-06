Son Dakika | YENİ Parti'den Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilk tepki: Fon krizindekilerin kapı zili çalınmıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in tutuklanmasına YENİ Parti’den ilk tepki geldi. YENİ Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kararların gizli tanık ve itirafçı beyanlarıyla verildiğini savunarak yargı sürecini eleştirdi.

“DELİL TOPLANMADAN TUTUKLANDILAR”

Başarır, belediye başkanları hakkında verilen tutuklama kararlarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Maalesef ki gizli tanıklar ve burada delil toplanmadan aynı gün itirafçıların beyanlarıyla tutuklandı.

Ben buradan bir kez daha seslenmek istiyorum bu kararı veren, talep eden savcı ve hakimlere:

Vicdanınız rahat mı?"

“BİR YERDE GİZLİ TANIK VAR, BİR YERDE AÇIK KANIT VAR”

Başarır, bazı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma yapılmadığını öne sürerek, belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

"Bir yerde gizli tanık var, bir yerde açık kanıt var. Şimdi soruyorum, 86 milyona soruyorum: Niye bizim belediye başkanlarımız tutuklu? Tutuksuz yargılanamazlar mı? Adli kontrolle yargılanamazlar mı?

Neden sabah 6'da bu insanların kapısı çalarken, bu kadar yolsuzluğa, milyarlarca dolarlık fon krizini yaratanlara kapı ziline dokunulmuyor, kapıları çalınmıyor? Olmaz! Olmaz!"

“MİLYONLARIN OYU CEZAEVİNDE”

Başarır, tutuklama kararlarının seçmen iradesine zarar verdiğini savundu. Yerel yönetimlerin ve siyaset kurumunun iktidar eliyle yıpratıldığını söyleyen Başarır, adalet beklentilerinin bu olmadığını belirtti.

"Adaletten beklentimiz bu değil. Mersin halkının iradesi net. Üç belediye başkanı için de net. Hiç kimsenin de kaçtığı falan yok. Ama bugün fon krizinden milyarlık vurgunlar yapanların kaçtığı, paraları götürdüğü söyleniyor.

Üç belediye başkanının tek kuruş MASAK'ta raporu var mı? Üç belediye başkanının yurt dışında parası var mı? Yok. Neden onlar tutuklanıyor? Olmaz, olmaz, olmaz!"

“KARARLARI GÖZDEN GEÇİRİN”

Başarır, tutuklama kararlarına itiraz edileceğini belirterek yargıya çağrı yaptı.

"Bakın itirazlar yapılacak. Bir kez daha söylüyorum: Bu insanlar hakkında verilmiş olan kararları gözden geçirin. Yarınlarda bunlar çok konuşulacak. Yarınlarda bunlar tarihimize kara bir leke olarak geçecek."

“MERSİN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başarır, Mersin halkının belediye başkanlarının arkasında olduğunu söyleyerek süreci takip edeceklerini ifade etti.

"Biz Mersin olarak, Mersinliler olarak, Mersinli siyasetçiler olarak irademize sahip çıkacağız, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mersin iradesi, Mersin halkı dimdik ayakta, belediye başkanlarının arkasında ve bu süreci hep beraber 2 milyon Mersinli takip edeceğiz"