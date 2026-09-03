Şarkıcı Güllü'yü camdan attığı anı canlandırdı: Savcılık kayıtlarına girdi

Şarkıcı Güllü'nün geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Sultan Nur Ulu, Güllü'ün tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini bacaklarından kavrayarak camdan aşağı attığını iddia etti. Ulu, ifadesine ek olarak o anları canlandırdı.

ŞARKICI GÜLLÜ'YÜ CAMDAN ATTIĞI ANI CANLANDIRDI: SAVCILIK KAYITLARINA GİRDİ

Güllü adıyla tanınan Gül Tut'un, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yaklaşık 11 aydır sürdürülen soruşturmada yeni bir delil ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre olay sırasında evde bulunan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta yaptığı canlandırmanın görüntüleri mahkeme dosyasına girdi.

Dosyaya giren görüntülerde Ulu'nun, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü kalçasının altından ve bacaklarından kavrayarak kaldırıp pencereden nasıl attığını fiziksel olarak gösterdiği görüldü.

Ulu savcılık ifadesinde olay anını anlatırken şunları söyledi:

"Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim."

Ulu ifadesinde, olayın ardından Tuğyan'ın “Koş” diye bağırarak aşağı indiğini, kendisinin de onu takip ettiğini söyledi.

EN SEVDİĞİ ŞARKI İLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın tasarlanarak işlendiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. İddianameye göre Tuğyan Ülkem Gülter, cinayet gecesi annesini belirlenen odaya çekmek için arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan Güllü'nün sevdiği roman havası “Malkata” şarkısını açmasını istedi.

Şarkıyı duyarak “O ne lan?” diyerek odaya giren ve müziğe eşlik eden Güllü'nün bu şekilde tuzağa düşürüldüğü aktarıldı. Savcılık, şarkının açılmasını cinayet planının önemli bir parçası olarak değerlendirdi.

Dosyada ayrıca olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, düşme anından hemen önce genç bir kadın sesinin neşeli ve alaycı bir tonla “Hadi görüşürüz” dediği tespit edildi. Savcılık, söz konusu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu kanaatine vardı.