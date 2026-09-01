Güllü davasına 1 ay kala Tuğyan'ın eski nişanlısı konuştu! 'Annesinden para çalmıştı'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Eminoğlu, Tuğyan'ın annesiyle yaşadığı sorunları ve ölümden günler önce yaşandığını öne sürdüğü olayları anlattı.

ATV Haber'e konuşan Kervan Eminoğlu, Tuğyan Ülkem Gülter'in babasından nefret ettiğini ve annesine karşı da öfke beslediğini söyledi.

Tuğyan'ın kendisine, "Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü" dediğini öne süren Eminoğlu, eski nişanlısının annesiyle sorunlar yaşadığını iddia etti.

"ANNESİNDEN 4 BİN TL ÇALDILAR"

Eminoğlu, Güllü'nün ölümünden yaklaşık bir hafta önce Tuğyan'ın İstanbul'a geldiğini belirterek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

19 Eylül'de Tuğyan'ın kendisine bir şans daha vermesini istediğini söyleyen Eminoğlu, "Çiğdem'le beraber annesinden 4 bin TL çaldılar" ifadelerini kullandı.

ÖLÜMÜNDEN GÜNLER ÖNCE KAPI ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Eminoğlu, bu olayın ardından Güllü'nün evinin dış kapısını ve giriş şifresini değiştirdiğini de öne sürdü.

22 Eylül'de Tuğyan'ın kendisini aradığını söyleyen Eminoğlu, yaşananları şöyle aktardı:

"22 Eylül'de geldi. Beni aradı, dedi ki ben sokaktayım. Ne oldu? dedim, neden eve gitmedin? dedim. 'Annem kartı değiştirmiş, şifreyi de bana vermiyor, bana da eve gelme diyor' dedi."

1,5 SAATLİK VİDEO ÇEKTİ

Kervan Eminoğlu, Güllü ile kızı Tuğyan arasında kapıda bir tartışma yaşandığını ve Tuğyan'ın ardından yaklaşık 1,5 saatlik video kaydı aldığını iddia etti.

Eminoğlu, Tuğyan'ın bu videoda annesiyle yaşadığı sorunları abisine ve kardeşine anlattığını belirterek, "Annem çocukluktan bugüne kadar her şeyi bahsettim. 'Yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu' falan" sözlerini kullandığını aktardı.

ÖLÜMÜNDEN 3 GÜN ÖNCE GÖNDERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN MESAJ

Eminoğlu ayrıca Güllü'nün ölümünden yalnızca 3 gün önce gönderildiğini öne sürdüğü bir mesajı da paylaştı.

Mesajda Tuğyan'ın psikolojik destek almak istediğini belirttiği iddia edildi. Söz konusu mesajda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Ben anneme dedim, psikolojik tedavi göreceğim. Kendim için, senin için, bizim için. Bak doktora gideceğim. Belki çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım, ne bileyim doktor konuşur benimle iyi olurum."

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Davanın ilk duruşmasında Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkacak.