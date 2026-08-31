Şanlıurfa'da araba sürüye girdi: 18 koyun ve 1 köpek öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 18 koyun ve 1 köpek hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Hacı Ali Nergiz yönetimindeki 02 DZ 161 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 16. kilometresi Kalınağaç Mahallesi yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Aracın çarpması sonucu sürüde bulunan 18 koyun ve 1 köpek yaşamını yitirdi jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
SİVEREK-ADIMAN KARAYOLU'NDA KAZA
Çarpmanın etkisiyle sürüdeki çok sayıda hayvan hayatını kaybederken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
18 KOYUN VE 1 KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucunda sürüde bulunan 18 koyun ve 1 köpek öldü. Yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusunda inceleme başlattı.
(AA)