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Halk TV Türkiye Şanlıurfa'da araba sürüye girdi: 18 koyun ve 1 köpek öldü

Şanlıurfa'da araba sürüye girdi: 18 koyun ve 1 köpek öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 18 koyun ve 1 köpek hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da araba sürüye girdi: 18 koyun ve 1 köpek öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Hacı Ali Nergiz yönetimindeki 02 DZ 161 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 16. kilometresi Kalınağaç Mahallesi yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Aracın çarpması sonucu sürüde bulunan 18 koyun ve 1 köpek yaşamını yitirdi jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

SİVEREK-ADIMAN KARAYOLU'NDA KAZA

Çarpmanın etkisiyle sürüdeki çok sayıda hayvan hayatını kaybederken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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18 KOYUN VE 1 KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda sürüde bulunan 18 koyun ve 1 köpek öldü. Yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusunda inceleme başlattı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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