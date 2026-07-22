Yağmurdan kaçarken felaketi yaşadılar! 30 koyun yıldırımda öldü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de, sağanak ve dolu fırtınası sırasında yıldırım düşen ağacın altına sığınan 30 koyun öldü.

Edirne'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu fırtınası etkili oldu. Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy kırsalında yaşanan olayda, sahibi tarafından kırsalda otlatılan koyunlar ani bastıran olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla bir ağacın altına sığındı.

KOYUNLAR YAĞMURDAN KAÇARKEN ÖLDÜ

Etkisini sürdüren fırtına sırasında sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi neticesinde, ağacın altında bulunan 30 koyun öldü.

Yaşanan üzücü olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından ölen koyunlar açılan çukura gömüldü.

ZARARIN 750 BİN LİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yaşadığı büyük kayıp ve üzüntüyü dile getiren koyun sahibi, olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek toplam zararının yaklaşık 750 bin lira olduğunu belirtti. (DHA)