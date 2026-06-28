Sakarya'da denize giriş yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Karar, ilçelerin kaymakamlıkları tarafından alındı.

ÜÇ İLÇEDE OLUMSUZ HAVA VE DENİZ KOŞULLARI ETKİLİ OLUYOR

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi. Üç ilçenin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

KAYMAKAMLIKLAR TARAFINDAN YASAK KARARI ALINDI

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından elverişsiz şartlar nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

CANKURTARAN EKİPLERİ BAYRAKLARI KIRMIZIYA ÇEVİRDİ

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor. (AA)