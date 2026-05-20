Aydın'da orman yangınlarına karşı önlem: Girişler yasaklandı

Geçtiğimiz yıl 65 orman yangını meydana gelen Aydın'da ormanlara girişler yasaklandı. Aydın Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 19 Mayıs - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler kısıtlandı.

AYDIN'DA ORMAN YANGINLARINA KARŞI BİR DİZİ ÖNLEM

Aydın Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısının ardından, belirtilen tarihlerde ormana girişlerin izne tabi olacağı kaydedildi. Mülki amir izni alınmadan bu bölgelerde etkinlik, piknik ve konaklama yapılamayacağı bildirildi. Piknik yapmak isteyen vatandaşların ise belirlenen mesire alanlarına yönlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

GİRİŞLER YASAKLANDI

Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzeme, inşaat atığı, hafriyat, cam türü ve benzeri çöplerin bırakılması yasaklandı. Ayrıca Aydın genelinde 21 Mayıs - 31 Ekim 2026 tarihlerinde çadır ve kamp kurulması da yasaklandı.

YASAK TANIMAYANLARA CEZA YAZILACAK

Aydın Valiliği'nce alınan bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre yasal işlem yapılacağı bildirildi. (DHA)