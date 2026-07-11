Şair Ahmet Telli'nin cenaze programı belli oldu

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 79 yaşında yaşamını yitirdi. Durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz gün entübe edilen Telli'nin vefatı, edebiyat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi Devrimci 78'liler Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta şairimiz Ahmet Telli'yi kaybettik. Türkiye'nin ve şiirimizin başı sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Ahmet Telli için yarın Ankara'da veda töreni düzenlenecek. İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey Caddesi'ndeki binasında saat 11.00'de gerçekleştirilecek törenin ardından Telli'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Toplumcu gerçekçi şiirin en güçlü temsilcileri arasında gösterilen Ahmet Telli, hüzün, direniş, sevda ve toplumsal mücadeleyi aynı şiir evreninde buluşturan eserleriyle kuşaklar boyunca geniş bir okur kitlesine ulaştı.

AHMET TELLİ KİMDİR?

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğan Telli, öğretmen okullarındaki eğitiminin ardından köy öğretmenliği yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve öğretmenlik görevinden uzaklaştırılan Telli, yargı sürecinin ardından yayıncılık, editörlük ve kitapçılık alanlarında çalıştı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında yeniden öğretmenliğe dönen Telli, daha sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli, "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Nida" ve "Veda Divanı" başta olmak üzere çok sayıda şiir kitabına imza attı.

Kariyeri boyunca Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Yazko Şiir Özendirme Ödülü, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, Altın Portakal Şiir Ödülü ve PEN Türkiye Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görülen Telli, Türk şiirinde kalıcı iz bırakan isimlerden biri olarak hafızalarda yer edindi.