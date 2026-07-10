Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Telli'ye veda: Usta şairin dizeleriyle uğurladı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Ahmet Telli‘nin 79 yaşında yaşamını yitirmesi edebiyat camiasını hüzne boğdu. Acı haberin ardından CHP’nin tutukluluk hali devam eden Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



79 yaşındaki şair ve yazar Ahmet Telli‘nin vefatının ardından CHP’nin tutukluluk hali devam eden Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da duyduğu üzüntüyü dile getiren bir paylaşım yaptı.

''UĞURLAR OLSUN AHMET TELLİ''



İmamoğlu paylaşımında usta şair Ahmet Telli’nin ‘’Zulme Direnmektir Hayat’’ şiirine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:



''On beşine bastımı

dudaklarında bir türkü

elinde bayrak

kavga sokaktaki oyuna benzer artık

çocukluğu

benzemez

çocukluğa

Deniz okşayabilir mi

sarışın bir dağın

rüzgârlı saçlarını

uzanarak yelesine hayatın

tutuklayabilir mi zindanlar

onun

vuruşkan sevdasını

Açar da acının rüzgârına

hüznün solgun yelkenini

ne zindan karanlığı

ne zulüm

ne işkence

indiremez dudaklarındaki gülümsemenin bayrağını…



Uğurlar olsun Ahmet Telli…''