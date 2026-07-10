Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Telli'ye veda: Usta şairin dizeleriyle uğurladı
79 yaşında hayatını kaybeden usta Şair Ahmet Telli için Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. İmamoğlu, paylaşımında Tell’nin ‘’Zulme Direnmektir Hayat’’ şiirinden dizelere yer verdi.
Türk edebiyatının usta isimlerinden Ahmet Telli‘nin 79 yaşında yaşamını yitirmesi edebiyat camiasını hüzne boğdu. Acı haberin ardından CHP’nin tutukluluk hali devam eden Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
79 yaşındaki şair ve yazar Ahmet Telli‘nin vefatının ardından CHP’nin tutukluluk hali devam eden Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da duyduğu üzüntüyü dile getiren bir paylaşım yaptı.
''UĞURLAR OLSUN AHMET TELLİ''
İmamoğlu paylaşımında usta şair Ahmet Telli’nin ‘’Zulme Direnmektir Hayat’’ şiirine yer verdi.
Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:
''On beşine bastımı
dudaklarında bir türkü
elinde bayrak
kavga sokaktaki oyuna benzer artık
çocukluğu
benzemez
çocukluğa
Deniz okşayabilir mi
sarışın bir dağın
rüzgârlı saçlarını
uzanarak yelesine hayatın
tutuklayabilir mi zindanlar
onun
vuruşkan sevdasını
Açar da acının rüzgârına
hüznün solgun yelkenini
ne zindan karanlığı
ne zulüm
ne işkence
indiremez dudaklarındaki gülümsemenin bayrağını…
Uğurlar olsun Ahmet Telli…''