Ahmet Telli kimdir? Şiirleriyle hafızalara kazınan usta şairin yaşam öyküsü

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Yangın Yılları, Hüznün İsyan Olur, Su Çürüdü, Belki Yine Gelirim, Nida, Bakışın Senin gibi çok sayıda eseriyle hafızalara kazınan Ahmet Ali’nin şiirleri birçok edebiyat dergisinde yayımlandı. Şiirin yanı sıra deneme ve inceleme yazıları da kaleme alan Telli, Türk edebiyatında kendi özgü dili ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.