Ahmet Telli kimdir? Şiirleriyle hafızalara kazınan usta şairin yaşam öyküsü
Türk edebiyatının usta isimlerinden Ahmet Telli 79 yaşında yaşamını yitirdi toplumcu gerçekçi şiirin çağdaş temsilcileri arasında gösterilen Telli’nin hayatı, edebiyat yolculuğu ve hafızalara kazanan eserleri yeniden gündem oldu.
Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli hayatını kaybetti. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Telli’nin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği açıklanmıştı.
Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, kaleme aldığı şiirler ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla edebiyat dünyasının kalemi güçlü isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Telli, 2 Aralık 1946’da Çankırı’nın Ecevit köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gördü. Uzun yıllar ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, eğitimcilik kariyerinin yanı sıra şiir ve deneme alanında önemli eserler verdi.
1970’li yıllardan itibaren kaleme aldığı şiirlerle de Türk halkının sevgisini kazanan Telli, özellikle toplumcu gerçekçi şiir geleneğinin çağdaş temsilcileri arasında yer alıyor.
Yangın Yılları, Hüznün İsyan Olur, Su Çürüdü, Belki Yine Gelirim, Nida, Bakışın Senin gibi çok sayıda eseriyle hafızalara kazınan Ahmet Ali’nin şiirleri birçok edebiyat dergisinde yayımlandı. Şiirin yanı sıra deneme ve inceleme yazıları da kaleme alan Telli, Türk edebiyatında kendi özgü dili ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Yıllar içinde kaleme aldığı eseriyle çok sayıda ödüle layık görülen Telli'nin eserleri farklı dillere de çevrildi.