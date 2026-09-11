Saadet Partisi katlanır iPhone'a Erdoğan reklamı yaptı! "İki ekran aynı Türkiye"

Saadet Partisi, sosyal medya hesapları üzerinden iktidarın politikalarını hedef alan yeni bir video yayımladı. Katlanabilir telefon formatı üzerinden kurgulanan ve "İki Ekran, Aynı Türkiye!" başlığıyla sunulan videoda; ekranın sol tarafında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları, sağ tarafında ise sokaktaki yurttaşların mikrofonlara yansıyan yanıtları yer aldı.

"HADİ KELEPÇE"

Videonun ilk bölümünde adalet sistemi ele alındı. Ekranın bir tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantıda yaptığı şu konuşmaya yer verildi:

"Devlet adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür."

Bu sözlerin hemen yanındaki ekranda ise sokakta röportaj veren yaşlı bir vatandaşın eleştirisi ekrana geldi. Vatandaş, adalet vurgusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Öhü diyorum, hadi kelepçe."

"GEÇİNEMİYORUM YA KİRA VERİYORUM"

Videonun ikinci kısmında gündem hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı oldu. Ankara'daki konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" sözleri ekrana getirildi.

Erdoğan’ın bu çıkışının karşısında ise geçim mücadelesi veren bir emeklinin sözleri yer aldı. İktidarın pembe tablosunu yalanlayan emekli kadın yurttaş feryadını şu sözlerle dile getirdi:

"Emekli maaşımla geçinemiyorum. Geçinemiyorum ya, kira veriyorum."

GENÇLER İŞSİZLİĞİ VE YOKSULLUĞU İŞARET ETTİ

Videonun devamında iktidarın gençlerin evlenmemesine yönelik açıklamaları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir etkinlikte söylediği, "Gençler nedense evlenmiyor ya. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Sokaktaki gençler ise evlenememe nedeninin tercih değil, ekonomik çaresizlik olduğunu şu sözlerle anlattı:

İlk genç, "Gençler neden evlenmiyor? Çünkü iş imkanı kısıtlı" derken, mikrofon uzatılan bir diğer genç ise "Gençlerimiz şu an para bulamıyor ki evlenmeye" diyerek tablonun asıl nedenini ortaya koydu.

"KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİNİZDEN DOLAYI EVLENEMİYORLAR"

Videonun son bölümünde Saadet Partisi temsilcisinin kürsüden yaptığı açıklama ekranlara taşındı. Erdoğan'ın gençlere yönelik ithamlarına yanıt veren parti temsilcisi şu ifadeleri kullandı:

"Gençler evlenmiyorlar diye bir şey yok. Gençler evlenmek istiyorlar ama sizin bu kötü ekonomi yönetiminizden dolayı evlenemiyorlar maalesef."

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran video, katlanan telefonun kapağında beliren "Katlanabilen telefon, Katlanılamayan İktidar!" sloganı ve Saadet Partisi logosu ile son buldu.