Pompalı tüfeklerle restoran bastılar: 5 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan bir restorana saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Restoranın önüne plakası belirlenemeyen motosikletle gelen iki kişi, pompalı tüfekle art arda ateş açtı.
RESTORANA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
Saldırı sırasında restoran önünde bulunan beş kişi, açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay yerinden kaçan iki saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırganların kimliklerinin ve kullandıkları motosikletin plakasının tespit edilmesi için güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.
(DHA)