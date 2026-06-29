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Halk TV Türkiye Pompalı tüfeklerle restoran bastılar: 5 yaralı

Pompalı tüfeklerle restoran bastılar: 5 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Pompalı tüfeklerle restoran bastılar: 5 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan bir restorana saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Restoranın önüne plakası belirlenemeyen motosikletle gelen iki kişi, pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

RESTORANA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Saldırı sırasında restoran önünde bulunan beş kişi, açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

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SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan iki saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırganların kimliklerinin ve kullandıkları motosikletin plakasının tespit edilmesi için güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Denizli Silahlı Saldırı
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