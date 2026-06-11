Çocuklar 2 bin liraya pompalı tüfek alıyor! Meclis raporu ortaya çıkardı

Meclis Araştırma Komisyonu'nda yapılan uzman sunumları, okullardaki artan şiddet olaylarının arkasındaki denetimsizlik gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İnternet üzerinden bir çocuğun dahi erişebileceği ortamlarda 2 bin liraya pompalı tüfek satıldığı ve madde kullanımının küçük yaşlara kadar indiği kayıtlara geçerken, komisyon üyeleri saldırıların yaşandığı illerde inceleme yapmaya hazırlanıyor.

MECLİS HEYETİ ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA İNCELEME YAPACAK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon üyeleri, incelemeler yapmak üzere 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da bulunacak. Bölgedeki okulları ziyaret edecek olan heyet, aynı zamanda mağdur ailelerle de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirecek.

MADDE KULLANIMI KÜÇÜK YAŞLARA KADAR İNDİ

Komisyonun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Alan bir sunum yaptı. Alan, okullardaki şiddet olaylarının çocukların ruh sağlığı, sosyal ve duygusal kırılganlıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Madde kullanımının küçük yaşlara kadar inmesinin büyük bir problem oluşturduğuna dikkat çeken Alan, "Bunun davranışla ilişkisinin olmaması, şiddetle ilişkisinin olmaması beklenemez." diyerek tablonun boyutlarını ortaya koydu.

"AKRAN ZORBALIĞI AKADEMİK BECERİYİ DÜŞÜRÜYOR"

Prof. Dr. Şule Alan, on binlerce çocuğu kapsayan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ile İstanbul'dan elde edilen araştırma bulgularını komisyon üyeleriyle paylaştı. Alan, akademik başarı ile okuldaki güven ortamı arasındaki ilişkiyi kendi ifadeleriyle şu şekilde aktardı:

"Yaptığımız araştırmada bulguları Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve İstanbul'dan. Bir okulda akran zorbalığı ne kadar çoksa o kadar akademik beceri düşüyor. Bir okulda ne kadar birbirine güven varsa o kadar matematik skorlarının yükseldiğini, akademik skorlarının yükseldiğini görüyorsunuz. Ne kadar dayanışma varsa aynı şekilde bunları görüyorsunuz. Bunlar on binlerce çocuğu içeren örnekler bunlar."

SALDIRGANLARIN YÜZDE 94'Ü NİYETİNİ ÖNCEDEN BELLİ EDİYOR

Toplantıda söz alan Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosun, okul saldırılarına dair çarpıcı istatistikler sundu. Tosun, saldırıların yüzde 94'ünde saldırganın niyetini eylem öncesi en az bir kişiye anlattığını belirtti.

Saldırganların bu eylemleri popüler olmak, dikkat çekmek veya büyük bir travma yaşadıkları için gerçekleştirdiğini söyleyen Tosun, önleyici tedbirlere de değindi. ABD'de uygulanan bir erken tespit sistemi ile birçok saldırının önüne geçildiğini hatırlatan Tosun, Türkiye'deki ilgili bakanlıkların ve kurumların da yılda iki kez erken tespit tatbikatı yapmasını önerdi.

SİLAHA ERİŞİM SADECE 2 BİN LİRA

Okullara yönelik saldırı gerçekleştirmenin küresel düzlemde 'Mass shooting' olarak nitelendirildiğini ve bir akım haline geldiğini belirten Tosun, silah satışındaki denetimsizliği internet dünyasından verdiği bir örnekle anlattı. Tosun, elinde telefonu ve interneti olan her çocuğun silaha ne kadar kolay erişebildiğini şu ifadelerle özetledi:

"Ne yazık ki elinde cep telefonu tutan herkesin yaşayabileceği farklı siber zorbalıklar var. Şimdi, bu, 'Darknet' dediğimiz internet dünyası forumda çocuk açık açık yazmış, demiş ki; 'Pompalı tüfek 2 bin TL' Batman'dı yanlış hatırlamıyorsam, forumda satıyor. Elinde telefonu interneti olan bir çocuğun buraya erişimi mümkün."