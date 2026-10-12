Polis ekipleri üç mahallede harekete geçti

İstanbul Küçükçekmece’de üç mahallede gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu kullanma suçundan aranan 5 kişi ile çeşitli suçlardan firari durumda olan 2 şüpheli yakalandı.

ÜÇ MAHALLEDE KAPSAMLI DENETİM YAPILDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 7 Ekim’de Mehmet Akif, Atatürk ve Kanarya mahallelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı denetimler, saat 22.00 ile 00.30 arasında 26 noktada yapıldı. Sabit yol kontrollerinin yanı sıra çevrede ring denetimleri de gerçekleştirildi.

RUHSATSIZ TABANCA VE ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama kapsamında bin 655 kişi, 234 araç ve 123 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca ile bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 5 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 2 firari şüpheli yakalandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA KESİLDİ

Denetimler sırasında kimlik bildirmeme nedeniyle Kabahatler Kanunu kapsamında bir işlem yapıldı. Kask takmadığı tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne ise para cezası uygulandı. (DHA)