Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Polis ekipleri üç mahallede harekete geçti

Polis ekipleri üç mahallede harekete geçti

Küçükçekmece’de üç mahallede yapılan asayiş denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu kullanma suçundan 5 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 2 firari şüpheli yakalandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.

İstanbul Küçükçekmece’de üç mahallede gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu kullanma suçundan aranan 5 kişi ile çeşitli suçlardan firari durumda olan 2 şüpheli yakalandı.

Muğla’da yaralanan Alman turist için kurtarma operasyonuMuğla’da yaralanan Alman turist için kurtarma operasyonu

Polis ekipleri üç mahallede harekete geçti - Resim : 2

ÜÇ MAHALLEDE KAPSAMLI DENETİM YAPILDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 7 Ekim’de Mehmet Akif, Atatürk ve Kanarya mahallelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı denetimler, saat 22.00 ile 00.30 arasında 26 noktada yapıldı. Sabit yol kontrollerinin yanı sıra çevrede ring denetimleri de gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiZonguldak’ta havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

RUHSATSIZ TABANCA VE ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama kapsamında bin 655 kişi, 234 araç ve 123 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca ile bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 5 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 2 firari şüpheli yakalandı.

Sosyal medya fenomenine saldırı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldıSosyal medya fenomenine saldırı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA KESİLDİ

Denetimler sırasında kimlik bildirmeme nedeniyle Kabahatler Kanunu kapsamında bir işlem yapıldı. Kask takmadığı tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne ise para cezası uygulandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Küçükçekmece Polis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro