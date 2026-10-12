Zonguldak’ta havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde evlerinin önünde bulunan alabalık yetiştirme havuzuna düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuk, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

EVLERİNİN ÖNÜNDEKİ HAVUZA DÜŞTÜ

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Hasan İsmail Öztürk, evlerinin önünde alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düştü. Yakınları tarafından havuzdan çıkarılan küçük çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan İsmail Öztürk’e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Hasan İsmail Öztürk için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Küçük çocuğun cenazesi, Aşağıdağ köyü Yukarıdağ Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)