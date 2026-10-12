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Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste 25 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralandı
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen midibüste bulunan 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şuhut-Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralandı - Resim : 2

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada midibüste bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralıların tahliyesi ve sağlık ekiplerinin müdahalesi için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Midibüsün şarampole devrilmesine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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