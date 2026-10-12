1 kişi yaşamını yitirmişti: MHP'li vekilin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında kaydedilen görüntülerde, iki aracın çarpışma anı saniye saniye yer aldı.

YURTTAŞLAR YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

Kamera kayıtları, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştığı anı kaydetti. Görüntülere, çarpışmanın hemen ardından çevrede bulunan yurttaşların araçların yanına giderek içerideki yaralılara müdahale etmeye çalışması ve yardıma koşması yansıdı.

1 CAN KAYBI, ARALARINDA MİLLETVEKİLİ DE BULUNAN 7 YARALI

Dün Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kamyonette bulunan Samet Özdemir yaşamını yitirdi. Kazada; MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, milletvekilinin koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Ölümlü kazanın ardından adli süreç başlatıldı. Olay sonrası kazaya karışan her iki aracın sürücüleri güvenlik güçlerince gözaltına alındı.