Kazada yaralan MHP'li vekil Zuhal Karakoç ameliyat oldu: Omurgası vidalarla sabitlendi! 1 kişi ölmüştü

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklama geldi. Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay, Karakoç'un omurga kırığı nedeniyle acil ameliyata alındığını ve operasyonun tamamlandığını bildirdi.

Karakoç'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, milletvekilinin birinci bel omurgasında kırık tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta, omurganın vidalarla sabitlenmesini sağlayan posterior stabilizasyon işlemi uygulandı.

KABURGA VE KÜREK KEMİĞİNDE DE KIRIK VAR

Prof. Dr. Gürçay, Karakoç'un omurga kırığının yanı sıra genel vücut travması geçirdiğini, 7. ve 8. kaburgaları ile kürek kemiğinde de kırıklar bulunduğunu açıkladı.

Ameliyatın ardından Karakoç'un hastanedeki yakın takip ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Milletvekilinin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. (ANKA)