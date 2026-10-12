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Halk TV Türkiye Sosyal medya fenomenine saldırı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya fenomenine saldırı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Sosyal medyada bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan 40 yaşındaki Selçuk Demir, iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle darbedildi. Hastaneden taburcu edilen Demir, şikâyetçi oldu.

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Adana’da sosyal medyada bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan 40 yaşındaki Selçuk Demir, iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları tarafından darbedildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

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İDDİAYA GÖRE KIZ ÇOCUĞUNUN BAŞINI OKŞADIĞI İÇİN DARBEDİLDİ

Olay, önceki gün Ceyhan ilçesine bağlı İsalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan zihinsel engelli Selçuk Demir’in, iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşaması üzerine çocuğun akrabaları R.G., A.K. ve D.K. tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Sosyal medya fenomenine saldırı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı - Resim : 2

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demir, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

DARP RAPORU ALARAK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Hastaneden taburcu edilen Selçuk Demir, darp raporu alarak kendisini darbettiği öne sürülen kişilerden şikâyetçi oldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak şüphelileri yakalamak için harekete geçti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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