Muğla’da yaralanan Alman turist için kurtarma operasyonu

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde trekking yaptığı sırada düşerek bacağından yaralanan 64 yaşındaki Alman turist Andre Korb, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Güvenli bölgeye ulaştırılan turist, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

YARALI TURİSTE AFAD EKİPLERİ ULAŞTI

Olay, saat 11.30 sıralarında Ortaca ilçesindeki Kargıcak Koyu mevkisinde meydana geldi. Bölgede trekking yapan Alman uyruklu Andre Korb, yürüyüş sırasında düşerek bacağından yaralandı. Yaralanması nedeniyle yürüyüşüne devam edemeyen turist için yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 araç ve 5 kişilik ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yürüyüş grubunda bulunan yaralı turiste ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarılan Korb, güvenli bölgeye taşındı ve bota teslim edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 64 yaşındaki turist, tedavi edilmek üzere Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)