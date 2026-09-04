PKK'lı Cemil Bayık'tan süreç mesajı: Tıkanırsa sorumlusu iktidar olur

PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık, İmralı süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bayık, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın silahsızlanmayı demokratik adımlarla desteklemesi gerektiğini ve örgüt yöneticilerinin durumunun önemli bir sorun olduğunu belirterek, sürecin tıkanması halinde bunun sorumlusunun iktidar olacağını söyledi.

PKK'LI CEMİL BAYIK'TAN SÜREÇ MESAJI

ANF'ye konuşan TBMM'de kabul edilen çerçeve yasanın bir başlangıç niteliğinde olduğunu ancak eksik kaldığını savunan Cemil Bayık, silahsızlanmanın temel amacının demokratik siyasal alana geçiş olduğunu söyledi.

Yasadaki dilin ve gerekçenin yetersiz olduğunu belirten Bayık, metinde yalnızca terörün sonlandırılmasına odaklanılmasının yasayı zayıflattığını ifade etti.

Sürecin tek taraflı bir silahsızlanmadan ibaret görülmemesi gerektiğini vurgulayan Bayık, gerekli altyapının ve demokratik adımların eş zamanlı atılması gerektiğini savundu.

"TIKANIRSA SORUMLUSU İKTİDAR OLUR"

Demokratikleşme adımlarının gecikmesi halinde sürecin kilitlenebileceğini belirten Bayık, böyle bir durumda tüm sorumluluğun iktidara ait olacağını dile getirdi.

"Demokratikleşme Kürt sorununun çözümünü sağlatabilir. Bu yasa ile iktidar bunları zımnen kabul etmiş oluyor. Eğer bu süreç demokratik adımlarla ilerletilmezse tıkanır, bunun sorumlusu da iktidar olur"

Sürecin ilerlemesi için Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey yönetici kadrosunun hukuki durumunun netleştirilmesi gerektiğini savunan Bayık, mevcut yasa kapsamının dışında bırakılmalarını ciddi bir sorun olarak niteledi.

"Yönetici kadronun ve birçok çalışma içinde önemli bir sayıda kadronun çerçeve yasa dışında kalması ciddi bir sorundur. Türkiye’ye gidişler için bu konunun da çözülmesi gerekir. Eğer sorun çözülmek isteniyorsa, Apo ve yönetici kadronun durumunun netleşmesi gerekir"

Çözüm adresi olarak TBMM'yi işaret eden Bayık; anayasal ve yasal düzenlemelerle Kürtlerin varlığı, dili, kültürü ile yerel yönetim haklarının tanınmaması durumunda kalıcı bir barışın sağlanamayacağını iddia etti.