Partilerin vekil sayıları değişti: Meclis'teki sandalye sayısındaki son durum

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu ay yaşanan hareketlilik, partilerin sandalye dağılımını yeniden şekillendirdi. AKP'ye iki yeni milletvekilinin katılması ve CHP'de yaşanan iki istifa, Meclis'teki dengeleri değiştirdi.

PARTİLERİN VEKİL SAYILARI DEĞİŞTİ

İYİ Parti’den ayrılan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in resmi olarak AKP saflarına katılmasıyla, iktidar partisinin Meclis’teki sandalye sayısı 277’ye ulaştı.

Muhalefet kanadında ise istifa hareketliliği dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’den istifa etmesi üzerine, ana muhalefet partisinin TBMM’deki sandalye sayısı 136’ya geriledi. Yaşanan bu geçişler ve istifaların ardından Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu.

TOPLAM SAYI DA DEĞİŞTİ

TBMM'de dönem içinde yaşanan vefatlar, istifalar ve vekillik düşürme kararları nedeniyle toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye geriledi.

Bu düşüşte; Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatları, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi etkili oldu. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum ile yerel seçimlerde belediye başkanı seçilerek görevlerinden istifa eden CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın Meclis'ten ayrılması da toplam sayıyı 592'ye indiren diğer etkenler olarak kayda geçti.