CHP'den AKP'ye geçerken 'Mecbur kaldım' demişti! Nimet Özdemir’in şirketinde dudak uçuklatan büyüme

İYİ Parti’den CHP’ye, oradan da AKP’ye geçiş yapan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in ortağı olduğu inşaat şirketinin sermayesi kısa sürede katlandı. Kulislerde, Özdemir’in ticari faaliyetlerine yönelik olası soruşturmalardan çekindiği için saf değiştirdiği iddia ediliyor.

20 BİN LİRADAN 100 MİLYON LİRAYA!

Nimet Özdemir’in ortağı olduğu Altın Oran İnşaat, 2007 yılında yalnızca 20 bin TL gibi mütevazı bir sermaye ile ticari hayatına başladı. Sözcü'deki habere göre yıllar içinde kademeli artışlar yaşayan şirket, asıl sıçramayı ise son dönemde gerçekleştirdi.

2021 yılı: Şirket sermayesi 5 milyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde payların 3,5 milyon TL'si Serkan Öztürk’e, 1,5 milyon TL'si ise Nimet Özdemir’e aitti.

Son 4 yıl: 2022'den itibaren vites artıran şirket, sermayesini tam 10 katına çıkardı. Önce 10 milyon TL'ye ulaşan sermayede Özdemir'in payı 3 milyon TL oldu.

Şubat 2026: Yapılan son büyük hamleyle şirketin toplam sermayesi 100 milyon TL’ye fırladı. Güncel ortaklık yapısında Serkan Öztürk’ün payı 70 milyon TL, Nimet Özdemir’in payı ise 30 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Böylece şirketin ilk kurulduğu günden bu yana geçen 19 yıldaki sermaye artışı tam 5 bin katı buldu.

İddialara göre; Özdemir’in bu dikkat çekici ticari yükselişi ve şirketleriyle ilgili arkada biriken potansiyel sorunlar, siyasi tercihini de doğrudan etkiledi. Kulislerde, milletvekilinin hakkında açılabilecek olası soruşturmaların önüne geçebilmek adına iktidar partisine sığındığı ileri sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Özdemir’in istifasından sonra Halk TV’ye konuşan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, istifa kararı sonrası Özdemir ile yaptığı görüşmeyi paylaşmıştı. Torun, Özdemir’e bu kararın nedenini sorduğunda, "Mecbur kaldım" yanıtını aldığını belirterek, "Burada gönüllülük esası yoktur, burada gönüllülük iradesi yoktur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında rozetini taktığı Nimet Özdemir’in siyaset sahnesine girişi de dikkat çekici. Özdemir'in eşi Mehmet Ali Özdemir, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul 1. Bölge 23. sıradan aday olmuş ancak Meclis'e girememişti.