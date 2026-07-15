Özgür Özel ekibi yeni parti planını hızlandırdı: Gözler gelecek haftada

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesi ve olağanüstü kurultay ihtimalinin görmezden gelinmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel ve ekibi yeni yol haritasını belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan olağanüstü kurultayın 45 gün içinde yapılabilmesi amacıyla CHP'ye çağrı heyeti atanması talebiyle yargı süreci işletilirken, diğer yandan yeni parti seçeneği üzerinde hazırlıklar sürdürülüyor.

Özgür Özel'in önceki gün TBMM'de kurmaylarıyla yaptığı durum değerlendirmesi toplantısında, "yeni parti" başlığının kapsamlı biçimde ele alındığı öğrenildi. Parti kulislerinde, gelecek hafta yapılacak toplantıda kuruluş sürecine ilişkin nihai kararın verilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

İKİ SENARYO VAR

Değerlendirilen senaryolardan ilkine göre, yaklaşık 30 kişilik kurucu heyet gelecek hafta yeni partinin kuruluş dilekçesini teslim edecek. Bu modelde Özgür Özel ve ekibinin ilk aşamada CHP'den ayrılmayarak Meclis çalışmalarının aksamamasını sağlaması, daha sonraki süreçte ise yeni partiye katılması öngörülüyor.

Cumhuriyet'teki habere göre masadaki ikinci ve daha güçlü görülen senaryoda ise kuruluş dilekçesiyle birlikte Özgür Özel ve ekibinin toplu şekilde yeni partiye geçmesi planlanıyor. Bu durumda yeni oluşumun ana muhalefet görevini üstlenmesi hedeflenirken, parti kurmayları seçilmiş yönetim içinde bu görüşün daha fazla destek gördüğünü dile getiriyor.

Özel'e yakın isimler, Kılıçdaroğlu'nun "partide kalın" çağrılarına rağmen ihraca sevk edilen isimleri, dokunulmazlıkları tartışmaya açılan milletvekillerini, görevden alınan il yönetimlerini ve mutlak butlan kararının ardından işten çıkarılan personeli örnek göstererek, CHP içinde muhalif isimlere siyaset alanı bırakılmadığını savunuyor. Bu gerekçeyle, yeni partinin kuruluş sürecinin daha fazla geciktirilmeden başlatılması gerektiği görüşü parti içinde ağırlık kazanıyor.