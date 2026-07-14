Özel İtalyan Lisesi'nde Türk müdür başyardımcısı da işten çıkarıldı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin okul yönetiminin düşük zam teklifi ve İtalyan öğretmenlerle aralarındaki eşitsizliği gerekçe göstererek başlattığı grevde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın arabuluculuğu ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu’nun resmi taahhütleri ile taraflar arasında grevi sonlandırmak için resmi tutanak imzalanmıştı. 4 Haziran tarihinde görevine geri dönen 14 öğretmenden ikisi işten çıkarılmış, sendikadan yapılan açıklamada hukuki süreçlerin derhal başlatılacağı ifade edilmişti.

TÜRK MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

2 öğretmenin ardından lisedeki Türk müdür yardımcısının da görevine son verildiği öğrenildi. Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre grev sonrası toplu sözleşme imzalanan Özel İtalyan Lisesi’nde sözleşmenin ardından okulun Türk müdür başyardımcısı Özgür Doğu’nun görevine son verildi. 4 aylık grev süresince İtalyan müdür tarafından hiçbir idari sürece dahil edilmeyen Türk müdür başyardımcısı Özgür Doğu, "Hiç bir yönetimsel toplantıya alınmadım ve kararlarda bana danışılmadı” dedi.

MESLEKİ İTİBARA SALDIRI

Grev sonrası iki öğretmeninin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sendika başvurusu ile okula bakanlık müfettişlerinin geldiği ve yapılanların kabul edilemez olduğunun bildirilip yaptırım uyarısında bulunduğu kaydedildi. Doğu, "Buna karşın yalnızca 24 saat sonra benim sözleşmemin hem de tazminatsız bir şekilde haklı fesih yoluyla sonlandırıldığının bilgisini aldık" ifadelerini kullandı. Doğu sözlerinin devamında "Avukat Hafize Hanım okulun Türk müdür başyardımcısı olan benim başımda durarak odayı hızlıca boşaltmamı, odanın kilidinin-göbeğinin değiştirileceğini eşyalarımı alarak okulu derhal terk etmem gerektiğini söyleyerek mesleki itibarıma ve kişilik haklarıma açıkça saldırıda bulunmuştur" şeklinde konuştu.

TASFİYELER DEVAM EDECEK

Doğu, aldıkları duyumların sendikalı öğretmenlerin tasfiyesinin devamının geleceği yönünde olduğunu, bu adımların toplu şekilde olmasa dahi gruplar halinde yapılarak kamuoyunun tepkisini çekmeden süreceği şeklinde olduğunu kaydetti.