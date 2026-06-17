Grevin ardından Özel İtalyan Lisesi'nde işten çıkarmalar başladı: Sendika 'Alarm durumu' ilan etti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyette bulunan Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin okul yönetiminin düşük zam teklifi ve İtalyan öğretmenlerle aralarındaki eşitsizliği gerekçe göstererek başlattığı grevde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın arabuluculuğu ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu’nun resmi taahhütleri neticesinde taraflar arasında grevi sonlandırmak için resmi tutanak imzalanmıştı. 4 Haziran tarihinde görevine geri dönen 14 öğretmenden ikisi işten çıkarılması üzerine Tez-Koop-İş Sendikası'ndan tutanağın ihlaline dikkat çeken bir açıklama geldi.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Yapılan açıklamada sendika yönetimi, okul müdürünün imzalanan yerel ve uluslararası taahhütlere aykırı hareket ederek resmi anlaşmaları yok saydığına dikkat çekerek, okul yönetimi tarafından verilen işten çıkarma kararına, diğer öğretmenlerle de devam edebileceğine dair işaretler bulunduğunu belirterek süreçle ilgili alarm durumuna geçildiğini ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Edinilen bilgilere göre sendika, grevin ardından okula dönen öğretmenlerin bir haftadır okul yönetimi ve bazı çalışanlar tarafından sistematik olarak psikolojik baskı ve yıldırma politikasına maruz kaldığını ifade etti İki öğretmenin görevine son verilmesi, sendika tarafından eğitimcilere yönelik planlı bir tasfiye süreci olarak nitelendirilirken, fesih kararlarına karşı "sendikal tazminat" ve "işe iade" davaları başta olmak üzere tüm hukuki süreçlerin vakit kaybetmeden başlatılacağını da belirtildi.

Sendika yönetimi; kamuoyuna, siyasi partilere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenerek, sürece destek verilmesine ilişkin talepte bulundu. Okul yönetimine kararlılık mesajı gönderen öğretmenler ise “Sizin işten çıkarma hakkınız varsa bizim de direnme hakkımız var, sonuna kadar direneceğiz!” diyerek tepkilerini dile getirdi.