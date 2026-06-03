Son Dakika | İtalyan Lisesi’ndeki grev kazanımla sonuçlandı

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle greve çıkan 14 Türk öğretmenin eylemi sona erdi. Taraflar arasında hukuki bağlayıcılığı bulunan tutanağın imzalanmasıyla birlikte öğretmenler yeniden ders başı yapacak.

Grevin temel nedenleri arasında okul yönetiminin 2026 yılı için yüzde 15 zam, 2027 yılı için ise zam öngörmeyen teklifinin yanı sıra Türk öğretmenlerle İtalyan öğretmenler arasındaki ücret ve çalışma koşullarına ilişkin eşitsizlik yer alıyordu.

Öğretmenlerin örgütlü olduğu TEZ-KOOP-İŞ Sendikası, 123 gündür devam eden grevin resmi olarak sona erdiğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasında, okul yönetiminin grevin hukuken sonlandırılması için gerekli belgeleri imzalayarak hem sendikaya hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilettiği belirtildi.

DERSLER YENİDEN BAŞLIYOR

Açıklamada, grev süresince destek verenlere teşekkür edilirken, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 11.00’de okul önünde bir basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

Grevin yasal olarak sona ereceği saat olan 12.00’de ise öğretmenlerin sınıflarına dönerek eğitim faaliyetlerine yeniden başlayacağı kaydedildi.

Öğrencilere de seslenen öğretmenler, yayımladıkları mesajda 123 günlük ayrılığın sona erdiğini vurgulayarak, “Yarın saat 12.00’de ait olduğumuz yere, en önemlisi sizlere kavuşuyoruz” ifadelerini kullandı.