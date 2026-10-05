'Ölmek istemiyorum' demişti, İlik nakli için biyolojik babasını arıyordu: Karar çıktı!

Müge Anlı'nın programında talasemi hastası olan ve ilik nakli için biyolojik babasına ulaşmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid'in dosyasıyla ilgili soruşturma başlatılmış, annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

ANNE TUTUKLANDI, DAYI SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada anne Nihal Beyit tutuklanarak cezaevine gönderildi, dayı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne Nihal Beyit’in ifadesinde İzmir’de yaşayan bir kişinin adını verdiği öğrenildi.

HAMİD’İN DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan talasemi (Akdeniz anemisi) hastası olduğunu ve hayatta kalabilmesi için ilik/kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu anlattı ve “Ölmek istemiyorum” çağrısında bulundu.

Nakil sürecinde yapılan DNA testi, Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya çıkardı.

DOSYAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hamid’in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.