Müge Anlı'da babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın feryadına savcılık yetişti! Annesi ve dayısı gözaltında

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını bulma mücadelesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Talasemi hastası olan ve ilik nakli için biyolojik babasına ulaşmaya çalışan Hamid'in dosyasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

HAYATTA KALABİLMESİ İÇİN NAKİLE İHTİYACI VAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan talasemi (Akdeniz anemisi) hastası olduğunu ve hayatta kalabilmesi için ilik/kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu anlattı. Nakil sürecinde yapılan DNA testi ise Hamid'in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya çıkardı.

ANNESİ BİLGİ VERMİYOR

Biyolojik babasını 14 yaşından beri arayan Hamid, nakil şansını artırabilmek için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Hamid'in annesi Nihal Beyit'in ise biyolojik babanın kimliği konusunda oğluna bilgi vermediği öne sürüldü.

ANNESİ VE DAYISI GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. Annesi Beyit'in emniyetteki ifadesinde bir isim verdiği öne sürüldü.