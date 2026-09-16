Okul saldırısında öğrenciler can verirken kaçmışlar! Müdür, yardımcısı ve 2 öğretmen hakkında soruşturma izni

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği kanlı okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada; dehşet anlarında okulu terk ettikleri ve saldırı öncesi yasal bildirimleri yapmadıkları belirlenen okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen hakkında valilikten soruşturma izni talep edildi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan tarihinde 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırı, öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine, 15 öğrencinin ise yaralanmasına yol açmıştı. Yaşanan büyük felaketin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan resen soruşturma derinleşti.

SİLAH SESİNİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKMIŞLAR

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, okul müdürü C.K. ile müdür yardımcısı F.B.'nin olay anında silah seslerini duyar duymaz okul binasını terk ederek dışarı çıktıkları saptandı.

Bu gerekçeyle müdür ve yardımcısı hakkında "terk suçu ve suçu bildirmeme" suçlarından 4483 sayılı Kanun gereğince Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın başsavcılığa gönderdiği evrak ve tevdi raporlarına göre diğer şüphelilerin durumu da netleşti. Bu kapsamda öğretmen A.T.'nin de olay sırasında okulu terk ettiği tespit edilerek hakkında rapor düzenlendiği anlaşıldı.

Öte yandan, rehber öğretmen E.İ. hakkında ise fail İsa Aras Mersinli'nin korumaya muhtaç çocuk olmasına rağmen Çocuk Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapmadığı gerekçesiyle tevdi raporu düzenlendiği belirlendi.

Başsavcılık, tüm bu eylemlerin "görev suçu" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, adı geçen ilgililer hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmasını talep etti. (ANKA)