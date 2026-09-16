Son Dakika | Antalya'da aile katliamı: Eşini, kayınbabasını ve kaynanasını öldürdü! Her yerde aranıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde dehşet veren bir olay yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşanma aşamasındaki eşini, kayınbabasını ve kaynanasını silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca, olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen 38 yaşındaki S.F., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine gitti.

Fail S.F., tartıştığı eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne, baba ve kızlarının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, cinayetlerin ardından kaçan fail S.F.'yi yakalamak için geniş çaplı yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (AA)